Cannella "Cultura grande giacimento da valorizzare" - Tuttoggi.info





RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “La Cultura è un grande giacimento minerario. Ma come tutti i minerali ovviamente va lavorato. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una terra, quella siciliana, che è una miniera a cielo aperto di beni culturali, una terra di ispirazione per artisti, di store di stratificazioni millenarie. I numeri del turismo, di coloro i quali vengono in Sicilia per godere, non soltanto del nostro clima, delle nostre bellezze ma anche vivere l’atmosfera che la nostra terra trasmette, sono importanti. Turismo e Cultura sono strettamente connessi. Dalla Cultura bisogna partire perché è l’offerta da cui bisogna partire”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, intervenendo a margine dell’ultima giornata di EtnaForum.

(ITALPRESS).

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