Cannavaro "Delusi dalla Nazionale, felice che Buffon resti" - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – “Siamo tutti delusi, non è stata una Nazionale che ci fatto appassionare, dispiace perché ormai sono anni che succede questo e bisogna cambiare qualcosa”. In queste parole tutta l’amarezza di Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006, per il cammino degli azzurri a Euro2024. “Sono contento che Buffon resti, la presenza di Gigi è importante per ripartire”, ha dichiarato l’ex difensore azzurro a margine del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

