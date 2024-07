Cani da seguita su cinghiale, i vincitori del Campionato umbro Federcaccia IMMAGINI

L’azienda agrituristica venatoria di Piancardato a Collazzone ha ospitato il Campionato regionale umbro per Federcaccia cani da seguita su cinghiale.

Una due giorni con numerosi partecipanti, ringraziati dagli organizzatori di Federcaccia insieme ai giudici per il lavoro svolto, insieme a quanti si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, in particolare Fausto Cagiola e Giampiero Morosi.

Questi i vincitori nelle varie categorie:

1° Cat A Lady Singolo Chiara Squartirini

1° Cat A Lady Coppie Chiara Squartini

1° Cat A Lady Misti Azzurra Posati

Singolo Cat A Andrea Benedetti

Singolo Cat B Cristian Chianella

Coppie Cat A Gianni Quadrati

Coppie Cat B Michele Pagliaccia

Miste Cat A Azzurra Posati

Miste Cat B Andrea Consoli