Ci sono volute più di 48 ore per trarre in salvo un cane scivolato domenica scorsa in un canalone, durante una battuta di caccia con il padrone, tra Cattolica Eraclea e Ribera, nell’Agrigentino. Sara, così si chiama l’animale, era rimasta incastrata dentro un grosso tubo per l’irrigazione, a un metro e mezzo sotto terra. L’hanno salvata i vigili del fuoco.

abr/gtr/