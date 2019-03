Cane si incastra sotto un muro, il video del salvataggio dei vigili del fuoco

Si era incastrato sotto un muro, in un vano sottoscala, e non riusciva più ad uscire. E’ stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana a restituire la libertà ad un cane incastratosi in uno spazio molto stretto. Grazie ad una stretta apertura un soccorritore è riuscito a salvarlo, tirandolo fuori da quell’anfratto. Ora il cane è sano e salvo ed è tornato dai suoi padroni.

L’operazione di salvataggio dell’animale ad opera dei vigili del fuoco è avvenuta nella mattinata di lunedì, intorno alle 10, a Nocera Umbra.

