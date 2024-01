Cane legato non si poteva nemmeno sdraiare, padrone denunciato - Tuttoggi.info

Il cane sequestrato è stato portato al canile di Colestrada. Il proprietario denunciato per maltrattamento di animale

Non poteva nemmeno sdraiarsi per quanto era corta la catena a cui era legato il cane che ora è stato sequestrato e portato al canile di Collestrada. A difesa dell’animale, un pastore belga Malinois, detenuto in condizioni pessime e scoperto dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno e dai veterinari del servizio Usl Umbria 1.

A seguito di un controllo, infatti, i militari hanno udito un cane abbaiare e guaire; entrati nell’annesso di una abitazione privata, hanno trovato il cane e detenuto al chiuso, senza luce solare e legato ad una catena molto corta tale da non permettere nemmeno il suo coricamento. Effettuate le misurazioni, i forestali hanno riscontrato che la catena era di 105 cm di lunghezza e legata alla trave ad un’altezza di 130 cm. Le ciotole erano sporche, senza cibo e prive di acqua.

Le condizioni di salute dell’animale erano precarie, pertanto è stato richiesto l’intervento del veterinario dell’Usl Umbria 1. Il cane è stato è stato sequestrato ed immediatamente presso il canile di Collestrada.

Il proprietario è stato deferito alla Procura di Perugia per maltrattamento di animale sottoposto a condizioni incompatibili con la sua natura. Il sequestro è stato convalidato dalla magistratura.