Cane in mezzo alla statale, Polizia salva il maremmano Boccanera - Tuttoggi

Un bellissimo esemplare di pastore maremmano a pelo raso di 2 anni, è stato tratto in salvo ieri da morte certa evitando anche possibili incidenti.

L’animale che si era allontanato dalla sua casa a Stroncone, aveva infatti raggiunto la SS675, dove girovagava, mettendo in pericolo la vita degli automobilisti e la sua.

Con non poche peripezie, gli operatori della Polizia Stradale intervenuti sono riusciti ad evitare il peggio per Boccanera, questo il nome del cane, portandolo lontano dalla strada e ripristinando le condizioni di sicurezza per lui e per gli automobilisti.

Pur spaventatissimo, ma avvezzo alle coccole e al contatto con le persone, Boccanera si è mostrato docile e mansueto e si è lasciato tranquillizzare dagli agenti della Stradale che lo hanno rifocillato e vigilato fino all’arrivo della Polizia Veterinaria, il cui personale grazie al microchip, ha potuto identificare e contattare i proprietari.