Cane e padrone cadono in dirupo, in azione Drago dei Vvf

Brutta avventura per un cane e il suo padrone che, nel pomeriggio di oggi, sono scivolati in un dirupo nella campagna di Civitella del Lago. Secondo quanto è stato possibile apprendere sarebbe stato il cane per primo a finire nel fosso, non riuscendo più a risalire. Il padrone, nel tentativo di salvare l’amico a 4 zampe, si è inoltrato nel dirupo, rimanendo a sua volta intrappolato. Tramite cellulare ha dato l’allarme ai Vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra Saf e con il supporto di un elicottero Drago che ha tratto in salvo il cane e il suo padrone, entrambi illesi.

