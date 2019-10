Cane disperso, recuperato dopo 6 giorni | Foto

Disperso da quasi una settimana, è stato recuperato dai vigili del fuoco in una forra molto profonda. Protagonista della disavventura un cane il cui padrone ne aveva segnalato la scomparsa nella zona di Gavelli, nel territorio comunale di Sant’Anatolia di Narco.

L’allarme era scattato 6 giorni fa, e da tre giorni alla ricerca dell’animale c’erano i vigili del fuoco. Finalmente mercoledì c’è stato l’avvistamento in fondo ad una forra. I vigili del fuoco hanno impegnato circa 2 ore per recuperare il cane, che si trovava in una forra che presenta due salti da circa 30 metri ed altri due da 20 metri. Finalmente, alle 14 di mercoledì, l’animale è tornato in superficie, sano e salvo.

