Cane da caccia cade in dirupo | Salvato dai Vigili del fuoco

share

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in zona Ancaiano (Spoleto) per portare soccorso a un cane da caccia caduto in un dirupo. L’animale era con il padrone nei boschi intorno alla zona, quando è improvvisamente scivolato nel dirupo non riuscendo più a risalire. Subito è scattato l’allarme al centralino dei Vigili del fuoco che si sono portati sul posto. Una volta scesi nela dirupo e imbragato il cane, lo hanno tratto in salvo e restituito al padrone.

share

Stampa