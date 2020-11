“Se mi candiderò alla presidenza della Regione Siciliana? Non voglio parlare di questa cosa. E’ una cosa molto lontana, fra due anni. E’ una cosa che non mi interessa”. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, presente a Palermo, in piazza Politeama, per vedere l’avanzamento dei lavori per l’anello ferroviario. mra/vbo/r