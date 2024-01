"Campioni di Vita", Panatta ai giovani "Tutto è possibile" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Per i ragazzi questa esperienza è fondamentale per rendersi conto della loro fortuna. Quando ho proposto ad Intesa Sanpaolo questo evento loro ci hanno subito creduto e in particolare credo sia importante dare questi messaggi ai ragazzi delle scuole superiori che stanno ancora cercando la propria strada. Sentendo parlare questi campioni possono rendersi conto che tutto è possibile”. Lo ha detto Adriano Panatta in occasione della prima tappa, a Roma, di “Campioni di Vita”, iniziativa promossa da RG con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

