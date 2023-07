MILANO (ITALPRESS) – Le medaglie dei campioni, le emozioni dei più piccoli. I giovanissimi campioni italiani Under 14 a bordo pedana ai Mondiali, a far il tifo per i propri beniamini, e a vivere insieme a loro momenti entrati già di diritto nella storia della scherma. È stato tutto questo “Milano Experience”, il progetto che Federazione Italiana Scherma e Kinder Joy of Moving hanno messo in campo per la kermesse iridata 2023.

gm/mrv