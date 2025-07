Campionato Italiano Paramotore e Paracarrello a Castiglione: fino a domenica la terza edizione - Tuttoggi.info

Hanno preso il via le gare della terza edizione del Campionato Italiano Paramotore e Paracarrello, che ha avuto martedì una prima giornata dedicata alle prove: la competizione si concluderà domenica 6 luglio nello splendido scenario all’aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago.

L’Aero Club d’Italia, membro del CONI ed unico ente deputato alla promozione degli sport aeronautici in Italia, per il terzo anno consecutivo ha affidato l’organizzazione di questo evento sportivo all’Aero Club Trasimeno che si è dimostrato capace di organizzare, con la suggestiva cornice del lago Trasimeno, un evento sportivo che selezionerà i primi quattro piloti destinati a rappresentare i colori italiani ai Campionati Mondiali di Paramotore che si svolgeranno ad agosto in Francia.

L’evento ha anche il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, il quale supporta l’Aero Club Trasimeno negli allestimenti degli spazi all’interno dell’aeroporto, adibiti all’accoglienza degli equipaggi di volo e all’ assistenza a terra.



Quest’anno il campionato italiano, oltre ad avere la sua edizione classica ha anche una formula open in quanto partecipano anche tre piloti francesi, per un totale di 17 equipaggi, tra i quali sarà presente anche Pasquale Biondo, attuale vicecampione del mondo di specialità. Le gare hanno varie specialità: miglior navigazione, miglior economia (durata di volo con quantità definita di carburante) e miglior precisione e si svolgeranno in un’area a forma di “trapezio” che si estende tra Mercatale di Cortona a nord, Sinalunga a est, a sud di Chiusi ed il Lago Trasimeno, per la quale l’Aero Club Trasimeno ha richiesto ad ENAC di “riservare” un’area per le gare.

Il presidente dell’Aero Club Trasimeno Antonello Burchielli ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi dell’organizzazione dell’evento, segno che l’Aero Club d’Italia ci riconosce il lavoro svolto in questi ultimi anni e lascia intendere che, se ci fossero le giuste condizioni, l’Aeroporto Eleuteri avrebbe tutto il potenziale per ospitare eventi di carattere internazionale. Nel nostro statuto un posto importante è proprio quello della diffusione e promozione della cultura aeronautica, degli sport aeronautici, della conservazione della memoria storica del nostro territorio, con l’allestimento del museo MU.V.AT., oltre alla diffusione del volo in ogni sua forma. Questo ultimo aspetto si è mostrato nella sua bellezza anche con il recente “Festival del Volo” 2025 che ha visto la partecipazione di aquilonisti a livello nazionale e di tanta gente che si è divertita a far volare piccoli aerei di polistirolo ed aquiloni, magari fatti anche nei laboratori sul campo. Invitiamo i cittadini, magari nelle ore serali a far visita in aeroporto per poter vedere anche con una “luce particolare” le evoluzioni dei concorrenti e degli appassionati che li accompagnano: vi aspettiamo». Domenica 6 luglio al termine delle gare ci sarà la cerimonia di premiazione degli atleti.

Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA