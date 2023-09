Camping glamour, a Magione sbarca “Vacanze col cuore”

Apertura nell'estate 2024 della struttura del gruppo italo-olandese, previsti circa 70 dipendenti

Il marchio italiano-olandese “Vacanze col cuore”, leader nel settore del turismo open air, della famiglia Ven De Loo – Scalvini, sbarca in riva al Trasimeno, con un progetto di camping glamour a Sant’Arcangelo di Magione, nell’area già Italgest. Con apertura prevista già per l’estate 2024.

Il progetto

Collocato nell’area a fianco del pontile di Sant’Arcangelo potrà accogliere oltre mille ospiti in una superficie di circa sei ettari. Grazie alla particolarità della proposta turistica si stima, inoltre, un aumento delle presenze con una crescita che – nell’arco di tre stagioni – porterà l’azienda dalle 8mila del 2022 alle circa 70mila presenze a regime. Qui era già presente il camping villaggio Italgest che, in passato, era riuscito a registrare arrivi da tutta Europa con decine di migliaia di presenze turistiche ogni estate, fino a superare in alcuni anni la cifra record di 100mila in una sola annualità: si è trattato per quasi trenta anni del più grande campeggio per numero di presenze in Umbria.

Circa 60/70 dipendenti

“La nascita di questo Glamping – sottolinea la famiglia Van De Loo-Scalvini – rappresenta una grande opportunità di crescita per il comparto turistico. Verranno creati nuovi posti di lavoro, dal momento che è previsto un team di 60/70 dipendenti che garantiranno i numerosi servizi della struttura. Grazie alla sua singolare ubicazione geografica il resort diventerà un punto di riferimento per visitatori provenienti da ogni parte del mondo.” Particolare attenzione verrà posta nelle costruzioni e nella piantumazione di alberi. In programma la collocazione di circa duecento piante autoctone oltre ad aiuole e fiori. Lavori che saranno eseguiti secondo i dettami e i principi legati al Glamping e i valori fondamentali che hanno sempre accompagnato la nascita dei resort del gruppo “Vacanze col Cuore”.

Chiodini: attività che arricchirà la ricettività

“Come amministrazione – commenta il sindaco di Magione Giacomo Chiodini – non possiamo esprimere che soddisfazione per la scelta fatta dalla famiglia Van De Loo-Scalvini la cui attività andrà ad arricchire una ricettività, attorno al Trasimeno, che continua a dimostrarsi dinamica e attrattiva anno dopo anno, malgrado le difficoltà. Un doveroso ringraziamento agli uffici comunali che hanno seguito con attenzione i vari iter autorizzativi e agli assessori all’urbanistica Vanni Ruggeri e alle attività produttive Silvia Burzigotti. Da ricordare il fondatore e animatore del camping Italgest, Marcello Cresti, che ha contribuito per decenni – da vero pioniere dell’industria turistica umbra – a fare numeri di presenze davvero eccezionali che hanno portato il nome del Trasimeno in giro per tutta Europa.”

(nell’immagine un rendering del Glamping al termine dei lavori di ristrutturazione)