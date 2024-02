Campi Flegrei, Musumeci “Partire da una buona comunicazione" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con la collaborazione della comunità locale per affrontare tutti i temi legati alle misure preventive, buona comunicazione, accertamento della vulnerabilità degli edifici, potenziamento degli uffici tecnici: sono questi i temi che fanno parte del decreto legge adottato nel mese di ottobre, convertito già in legge. I piani sono stati già avviati, ogni istituzione ha mantenuto e rispettato l’impegno previsto dalla legge, e adesso, chiusa la prima fase, passiamo alla seconda. Io sono convintissimo che dobbiamo partire dalla comunicazione”. Lo dice il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della riunione in Prefettura sulla situazione del fenomeno del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. Tra le priorità presentate da Musumeci c’è quella di fare “una buona comunicazione alle famiglie, ai genitori, ai bambini e ai ragazzi delle scuole, affidata ai mezzi di informazione, ma anche a una apposita app e ai siti istituzionali, ai volontari che vanno in giro”.

