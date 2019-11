Campanili Vivi, domenica l’Anima Folk protagonista a Sant’Anatolia di Narco

Terzo appuntamento con la rassegna Campanili Vivi. Domenica 3 novembre, a partire dalle ore 16:00, sarà infatti lo splendido scenario offerto dall’Ex Convento Santa Croce a Sant’Anatolia di Narco ad ospitare il concerto gratuito Anima Folk.

Sarà l’incontro tra una grande opera da camera del ‘900 come le Folk Songs di Luciano Berio, ispirate dalla musica popolare di vari paesi del mondo, e un’opera nuova ed inedita del giovane compositore Enrico Bindocci che, sulla scia della lezione del grande Maestro, raccoglie e rinnova il vestito di varie melodie popolari dell’area del mediterraneo per sottolineare l’importanza delle tradizioni e degli incontri tra mondi diversi ma da sempre in contatto tra di loro.

Sul palco Fabio Maestri, direttore, Alda Caiello, voce, Claudia Bucchini, flauto e ottavino, Roberto Petrocchi, clarinetto, Sabina Morelli, viola, Gianluca Pirisi, violoncello, Marzia Castronovo, arpa, Leonardo Ramadori, percussioni, e Gianluca Saveri, percussioni. “Campanili Vivi” è un progetto finanziato dalla Regione Umbria con risorse del Mibact realizzato in collaborazione con la Fondazione Perugia Musica Classica onlus e promosso dal Comune di Vallo di Nera.

