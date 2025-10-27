 Campania, Fico "La destra offende e taglia risorse al Sud" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Campania, Fico “La destra offende e taglia risorse al Sud”

ItalPress

Campania, Fico “La destra offende e taglia risorse al Sud”

Lun, 27/10/2025 - 21:03

Condividi su:


NAPOLI (ITALPRESS) – “Reddito di promozione? Mi viene da ridere… Non so che cosa promuove però bene che si siano un po’ svegliati, visto che la destra da questo punto di vista mi sembra che stia solo offendendo o tagliando risorse al Sud”. Lo dice Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania con la coalizione progressista, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della presentazione della lista di candidati del Movimento 5 Stelle per il Consiglio regionale e commentando la proposta del reddito di promozione lanciata dal suo avversario di centrodestra per la corsa a Palazzo Santa Lucia, Edmondo Cirielli.

xc9/trl/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!