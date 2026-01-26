 Campania, Fico "Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Campania, Fico “Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta”

ItalPress

Campania, Fico “Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta”

Lun, 26/01/2026 - 21:02

Condividi su:


NAPOLI (ITALPRESS) – “Rispetto al lavoro proprio oggi abbiamo approvato, come primo disegno di legge della nuova Giunta della Regione Campania, la legge sul salario minimo: dovrà approvarla poi il Consiglio regionale, ma con questo provvedimento diamo una premialità importante alle imprese”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti alla Domus Ars di Napoli, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2025 sull’economia e la società del Mezzogiorno. “Tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e a quelle di riferimento regionale, quindi anche le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti potranno e dovranno mettere una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro a crescere – spiega il governatore – Quindi – prosegue – ci sarà più punteggio a seconda se ci sarà più salario, però partendo comunque dai 9 euro lordi l’ora. Io credo – dice Fico – che oggi è un momento importante di contrasto al lavoro povero, questa Giunta si è subito messa in campo con un disegno di legge assolutamente di qualità. Io mi sento di dire che noi ci stiamo impegnando al massimo per far sì che ci sia una Regione che abbia un lavoro di qualità importante, degli investimenti importanti e che ci sia il libero accesso alle varie posizioni sempre a seconda e solo del merito e dell’impegno che uno ci mette”.

xc9/pc/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!