Campagna elettorale, tra big, istanze dei giovani e caro-bollette

Anche il Capitano della Lega Matteo Salvini sarà presto in Umbria, anche se il programma è ancora da ufficializzare. Unica data certa, al momento, la cena elettorale da Faliero, a Magione, il 13 settembre.

I due segretari nazionali in questi giorni stanno battendo molto sulla necessità del Governo di intervenire per calmierare il caro-bollette, non escludendo uno scostamento di bilancio.

Pd, tra candidati e istanze dei giovani

In attesa di portare i suoi big in Umbria, il Partito democratico ha riunito a Umbertide, negli spazi della festa de l’Unità, Assemblea regionale, amministratori, segretari e candidati si sono riuniti ieri a Umbertide, negli spazi della Festa de L’Unità al parco Ranieri, per presentare i candidati e discutere di temi e obiettivi. Su tutti la proposta di un nuovo modello di sviluppo, che garantisca a ciascuno un lavoro dignitoso, servizi adeguati, diritti, una cittadinanza piena e opportunità all’altezza delle aspettative. “Abbiamo scelto una modalità non rituale, ma sicuramente più coerente con l’idea che abbiamo di una politica di comunità per le comunità, non un ‘io’ ma un ‘noi’, per lanciare il nostro impegno in vista del voto e per il dopo voto” ha sottolineato il segretario regionale Tommaso Bori.

Nell’occasione, i Giovani Democratici dell’Umbria hanno presentato, il “Manifesto per i giovani umbri” in vista delle elezioni del 25 settembre.

“I giovani vogliono e necessitano risposte concrete e solo così ci meriteremo il loro voto – ha spiega Michelangelo Grilli, segretario regionale Gd Umbria. Con queste elezioni dobbiamo scegliere in che tipo di società vivremo: noi ne vogliamo una più giusta, dove la nostra generazione torna a contare e ad avere un futuro. Il nostro Manifesto serve a questo”.

Così il segretario ne ha presentato i contenuti: “La nostra generazione oggi è schiacciata da povertà e precariato e rischia di pagare i costi delle crisi di questi anni. Quindi chiunque vada al Governo deve avere queste priorità: avere un lavoro ben retribuito, tutelato e conciliabile con la vita; mettere tutti davvero nelle condizioni di poter studiare; garantire la libertà di scelta sul proprio corpo, su chi amare, sulla propria vita; salvare il pianeta dove viviamo e vivremo, senza che i costi ricadano proprio sui giovani”.

“Chiederemo – conclude Grilli – a tutti i candidati del Pd in Umbria di sottoscriverlo e sostenerlo, portandone i contenuti in tutta la regione, convinti di poter vincere. Siamo pronti a lottare fino alla fine, perché noi più di tutti ci giochiamo il futuro”. Lavoro, ambiente, Università, diritti sono le parole chiave.

La campagna elettorale in Umbria

In Alto Tevere era anche il segretario umbro di Azione, Giacomo Leonelli. Che si è confrontato sull’agenda del Terzo Polo: fisco, imprese, lavoro, sanità, energia, scuola, giustizia, giovani, donne e pensioni i temi affrontati.

Priorità al sostegno del Governo contro il caro-bollette per famiglie e imprese è la priorità, in questa fase, per il deputato di Impegno Civico, Filippo Gallinella.