La campagna elettorale di Luca Secondi inizia da Piazza delle Tabacchine - Tuttoggi

Il candidato sindaco del centrosinistra si è presentato oggi (9 settembre) alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative "Insieme a tanti giovani e donne per una città unita e solidale, autorevole, che non lasci indietro nessuno”

Il candidato sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha aperto oggi (9 settembre) la campagna elettorale in Piazza delle Tabacchine, “luogo simbolo della storia della città e della riqualificazione del centro storico“.

Con lui c’erano anche i 96 candidati consiglieri delle 4 liste che si presenteranno alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, in rappresentanza del Partito Democratico, dei Socialisti per Città di Castello, de La Sinistra per Castello, di Italia Viva, Azione e della Lista Civica Luca Secondi Sindaco.

“È venuto il momento di una nuova generazione politica: – ha detto l’attuale vicesidnaco tifernate dal palco – sarò alla guida di tanti giovani, disponibili a impegnarsi per costruire una città unita e solidale, dove nessuno rimanga indietro. Una città che sia autorevole in Alta Valle del Tevere e in Umbria, un’eccellenza in Italia e nel mondo”.

“Prometto che daremo un’occasione a tutti”, ha aggiunto Secondi accennando ad alcuni impegni per il governo della città: “Essere vicini a famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità, rispettandone prima di tutto la dignità. Sostenere gli operatori economici per la riqualificazione e l’innovazione delle attività attraverso finanziamenti europei, coinvolgere sempre più l’associazionismo, guidare la transizione ecologica nel segno della qualità della vita e dei benefici per la collettività derivanti dall’economia circolare”.