Camorra, sequestro da 20 milioni a imprenditori legati a un clan di Caivano - Tuttoggi.info

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Camorra, sequestro da 20 milioni a imprenditori legati a un clan di Caivano

ItalPress

Camorra, sequestro da 20 milioni a imprenditori legati a un clan di Caivano

Mer, 25/03/2026 - 09:02

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NAPOLI (ITALPRESS) – Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso un provvedimento di sequestro da 20 milioni di euro, cui sta dando esecuzione la Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di imprenditori appartenenti a una famiglia che ha evidenziato legami con il clan camorristico “Angelino-Gallo”, operante nel territorio di Caivano. Il provvedimento trae origine da una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale, avanzata al Tribunale partenopeo congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Direttore della DIA, redatta a carico di una persona “di alto profilo criminale”, il quale, scrivono gli inquirenti, “aveva il “controllo” sulle attività di estorsione dei clan nel tempo egemoni sul territorio di Caivano”.
fsc/mca1

(Fonte video: Direzione Investigativa Antimafia)

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