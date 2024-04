Cammini religiosi, in arrivo 19 milioni - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – 40 progetti e un impegno complessivo di 19 milioni di euro. E’ quanto prevede il decreto per il rifinanziamento dell’Avviso pubblico per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi, che permetterà di sostenere 26 nuovi interventi ammessi in graduatoria con ulteriori 15 milioni. Il Ministero del Turismo, anche in vista del Giubileo 2025, ha lavorato a una strategia per la valorizzazione di questi segmenti che costituiscono un asset fondamentale per l’intero ecosistema turistico.

sat/gsl