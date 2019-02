Camminata alla scoperta del Castello di Baccaresca

share

Si svolgerà domenica prossima (24 febbraio) la seconda tappa di ‘Conoscere borghi e castelli’, alla scoperta del territorio, iniziativa promossa dall’associazione ‘Maggio Eugubino’. La camminata, di circa 12 km, porterà i partecipanti alla volta del Castello di Baccaresca. L’appuntamento è per le ore 8 ore, presso il parcheggio antistante l’Ospedale di Branca (rotatoria) mentre per le ore 11 è previsto l’arrivo al Castello con relativa visita. Ci si può prenotare, entro e non oltre martedì 19 febbraio presso il Maggio Eugubino.

share

Stampa