"Camminando Insieme": Castiglione del Lago elebra la Via Romea Germanica - Tuttoggi.info

Un'esperienza di trekking, cultura e solidarietà lungo i percorsi antichi del Lago Trasimeno tra riflessione e condivisione

Il 1° settembre 2023 ha segnato l’inizio di un evento tridimensionale che unisce cultura, attività fisica e solidarietà in un’unica manifestazione. Organizzata dall’associazione “Via Romea Germanica” e dal Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con il GS Filippide, Libri Parlanti Books & Coffee e l’associazione “L’olivo e la ginestra”. Questa iniziativa di tre giorni si propone di far conoscere meglio ai cittadini l’esistenza e le caratteristiche della Via Romea Germanica e di arricchire il percorso con il sistema dei cammini del Trasimeno.

La prima giornata

L’evento ha preso il via con la presentazione della nuova guida della Via Romea Germanica, disponibile sia in lingua italiana che in inglese. La guida è stata presentata nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna e ha visto la partecipazione di vari attori locali, tra cui il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, e Ivana Bricca, vicepresidente dell’associazione Via Romea Germanica.

Le attività del fine settimana

Le attività previste sono varie e mirate a coinvolgere un pubblico eterogeneo. Sabato mattina è stata programmata una camminata panoramica sulle colline tra il Chiaro e il Trasimeno, con partenza da Vaiano. La sera, invece, Palazzo della Corgna sarà teatro di una serata musicale dal titolo “Camminando insieme torneremo a riveder le stelle”, dedicata alla raccolta di offerte per le popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite da recenti alluvioni.

Riflessione e condivisione

Domenica, l’ultimo giorno dell’evento, offrirà ulteriori opportunità di esplorazione e condivisione. La mattina sarà dedicata ad una nuova camminata che esplorerà i luoghi degli Etruschi, seguita dalla presentazione di un libro che tratta dei vari percorsi di cammino.

Un progetto di comunità

“Il nostro obiettivo è di far conoscere meglio il patrimonio paesaggistico e storico del territorio di Castiglione del Lago e di incentivare un tipo di turismo lento e sostenibile,” ha spiegato Ivana Bricca. “Non solo vogliamo promuovere il nostro territorio, ma anche creare un senso di comunità e solidarietà, in questo caso specifico verso le popolazioni dell’Emilia-Romagna.”

Con un mix equilibrato di attività fisiche, culturali e sociali, questa iniziativa promette di essere non solo un’occasione per godersi le bellezze naturali della regione, ma anche un momento di incontro, di riflessione e, perché no, di impegno sociale.