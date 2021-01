Camion si ribalta all’uscita dalla superstrada

Incidente a Castiglione del Lago, i vigili del fuoco stanno operando per rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la piena viabilità

Camion ribaltato all’uscita della superstrada a Castiglione del Lago. Sul posto il distaccamento dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago, e una squadra dei vigili del fuoco dalla centrale di Perugia con un’autogru.

L’intervento è ancora in corso. I vigili del fuoco stanno rimettendo sulla sede stradale il camion per poi provvedere al suo trasporto, così da poter ripristinare pienamente la viabilità in quel tratto.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i carabinieri.

L’autista del camion non risulta aver riportato particolari conseguenze. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Probabilmente il camion si è ribaltato a causa del peso del carico.