Camion fuori strada, recuperato dai vigili del fuoco

L'incidente vicino a un allevamento di polli nel territorio comunale di Castiglione del Lago

Nella notte i vigili del fuoco di Castiglione del Lago sono dovuti intervenire in località Piana e Ferretto per recuperare un camion finito fuori strada.

L’incidente è avvenuto nei pressi di una ditta di allevamento polli.

Per la rimozione dell’autoarticolato è dovuta intervenire con l’auto gru, una squadra dal comando di Terni, in quanto la gru del comando di Perugia è ferma in officina per ultimare delle riparazioni urgenti.

Intervento iniziato poco prima delle 2 e terminato alle 7.20. Il mezzo è stato recuperato e la strada liberata.