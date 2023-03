Camion e bus, controlli della polizia stradale: 98 multe

Dodici sanzioni per violazione della normativa sui turni di riposo dei conducenti, diverse per irregolarità dei mezzi

Camion e bus, controlli della polizia stradale di Perugia: 98 multe, su 135 veicoli fermati. Tra le sanzioni, 12 sono state elevate per il mancato rispetto delle Direttive europee sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali; 2 per eccesso di carico oltre la portata massima autorizzata del veicolo su strada; 2 per inidoneità dei veicoli e/o mancata revisione periodica; 31 per velocità superiori a quelle consentite.

I controlli sono stati effettuati dalla polizia stradale di Perugia nell’ambito del calendario “ROADPOL”, network delle polizie europee, è tornata ad intensificare i controlli dei veicoli pesanti. Nello specifico, la campagna di controlli denominata “TRUCK & BUS”, ha interessato i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, gli autobus e i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale che straniera ed ha avuto luogo in tutti i Paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali.