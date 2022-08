Camion contro due auto ferme: travolti madre e figlio, lui è grave AGGIORNAMENTI

Il 28enne aveva l'auto in panne, la mamma lo aveva raggiunto per prestargli soccorso: lui è in rianimazione

Grave incidente nella mattinata di lunedì sul Raccordo autostradale Perugia – Bettolle, in direzione sud, all’altezza di Taverne di Corciano. Per cause in corso di accertamento, un autoarticolato ha tamponato due auto che erano ferme. Secondo quanto si è appreso successivamente, un giovane è rimasto in panne con la sua auto e la madre è arrivata per soccorrerlo. Entrambi sono stati poi travolti dal camion.

Il 28enne si trovava ancora all’interno della vettura che è stata urtata violentemente dal mezzo pesante. Il tutto, davanti agli occhi della madre, anche lei ferita.