Camilla e Bryan gli ultimi nati del 2023 nell'Umbria centro nord | Petardo sul viso per una donna ad Assisi - Tuttoggi.info

Nel 2023 sono nati più di mille bambini nel due ospedali di Gubbio e Città di Castello. Medicato anche un bambino con ustioni da petardo

Si chiama Camilla l’ultima bambina nata dell’anno nell’ospedale di Città di Castello. E’ venuta alla luce alle ore 5,31 del 30 dicembre 2023 da un parto spontaneo. Pesa 3,310 kg ed è nata da mamma residente a Città di Castello. Nel 2023 presso l’ospedale di Città di Castello sono stati effettuati 589 parti.

Il 29 dicembre 2023 alle ore 18,37, invece, è nato con un parto spontaneo Bryan, l’ultimo dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Pesa 4,050 kg ed i genitori sono residenti a Gubbio. Complessivamente nel 2023 nel punto nascita di Branca sono nati 465 bambini (nel 2022 sono stati 457).

Al Pronto Soccorso di Branca sono arrivati tre ragazzi per elevato tasso alcolemico: due sono stati ricoverati ed un altro tenuto in osservazione. Ricoverato anche un ragazzo rimasto vittima di un’aggressione.

Zero accessi al Pronto Soccorso di Città di Castello mentre a quello di Umbertide se ne sono registrati tre: uno per abuso di alcolici, poi dimesso; due per ferite da taglio con bottiglie di vetro, dimessi dopo le cure del caso.

Due gli accessi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Assisi. Il primo, poco dopo la mezzanotte, è stato di una donna a cui è esploso petardo all’emivolto e mano destra mentre camminava lungo la strada sotto casa sua. Successivamente è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Perugia. Il secondo è stato trovato a terra in stato di ebbrezza. Trasportato in Pronto Soccorso si è poi allontanato spontaneamente.

Un solo accesso all’ospedale di Pantalla. Si è trattato di un adulto giunto al Pronto Soccorso per vomito e lipotimia associati al consumo di bevande alcoliche, è in osservazione.

Un solo accesso all’ospedale di Castiglione del Lago. Si è trattato di un bambino con ustioni da petardo, medicato e dimesso.