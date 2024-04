Camera dei Deputati: presentazione del Volume sui danni da Fauna selvatica - Tuttoggi.info

Mercoledì 24 aprile alle ore 13 presso la sala stampa della Camera dei deputati verrà presentato il volume “Stima dei danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio ittico e zootecnico” dell’autore Massimo Moncelli, edito da Maggioli.

Il volume sarà presentato dall’On. Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati e dal Dott. Mario Braga, Presidente del Consiglio Nazionale dei periti agrari laureati; interverranno, oltre al Dott. Massimo Moncelli autore dell’opera, il Prof. Pierluigi Milone dell’Università di Perugia e il direttore editoriale della Maggioli Dott. Mauro Ferrarini.

Il volume nasce per affrontare le problematiche collegate al forte aumento delle popolazioni di fauna selvatica che negli ultimi decenni si sono reimpossessate di aerali da tempo abbandonati. In alcuni casi si sta assistendo al recupero di habitat lasciati da secoli, come nel caso del lupo appenninico e dell’orso bruno, quest’ultimi rinvigoriti, oltre che dai ripopolamenti, talvolta incauti, anche e soprattutto dall’aumento degli ungulati che costituiscono la base della loro dieta alimentare. Nonostante la presenza di predatori carnivori il numero degli ungulati continua ad aumentare con una tendenza di crescita costante nel tempo, arrivando a colonizzare anche ambiti sub-urbani e talvolta urbani, come nel caso dei cinghiali avvistati persino nei parchi della città di Roma.

Il compito di questo nuovo manuale non è tanto quello di indagare sulla diffusione della fauna selvatica quanto, invece, quello di determinare il danno apportato al settore primario, stimando i pregiudizi economici subiti dagli agricoltori a causa della presenza, sempre più forte, dell’avifauna che colpisce le coltivazioni agricole e dei carnivori che sempre di più aggrediscono i capi allevati.

Il testo muove dalla normativa vigente in materia per approfondire le principali specie animali, le loro abitudini alimentari e i segni che lasciano sul territorio, quasi una firma che ci consente di ricostruire il nesso causale del danno stesso.

Nella seconda parte del testo vengono proposte metodologie di rilevazione del danno, suddivise per coltura, e la successiva quantificazione economica dello stesso. Vengono affrontati anche i danni provocati da lupi e ursidi agli allevamenti zootecnici e dagli ittiofagi al patrimonio ittico, ambiti un tempo quasi immuni da tali eventi che invece vedono crescere in modo esponenziale le predazioni.

Il nuovo manuale ” stima dei danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio ittico e zootecnico” fornisce ai tecnici agrari e alle pubbliche amministrazioni le metodologie per la rilevazione e la quantificazione dei danni causati dalla fauna selvatica.

Cosa contiene il manuale

• La normativa vigente in materia di fauna selvatica e l’organizzazione dell’attività di controllo

• I principali autori dei danni, le loro abitudini alimentari e i segni che lasciano sul territorio

• Le metodologie di rilevazione del danno, suddivise per coltura

• La quantificazione economica del danno

• I danni alle coltivazioni erbacee ed arboree

• I danni provocati da lupi e orsi agli allevamenti zootecnici

• I danni provocati dagli ittiofagi al patrimonio ittico

• Le tecniche estimative per la valutazione del danno

• I riferimenti all’estimo moderno e alla legislazione vigente

Il manuale è stato redatto coniugando competenze in materia di fauna selvatica, agronomia, zootecnia ed estimo, con l’obiettivo di fornire uno strumento pratico e completo sia per la l’attività professionale che per quella di controllo degli ambiti territoriali di caccia e della pubblica amministrazione.

L’autore

Massimo Moncelli

Laureato in Scienze Agrarie, Perito Agrario Laureato, è esperto di estimo ed economia immobiliare, membro del Royal Institution of Chartered Surveyors e della Società Italiana di estimo e valutazioni. Membro dell’elenco degli esperti scientifici del MIUR. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecniche in materia di estimo civile e legale.





Luogo: Sala stampa Camera dei deputati, Piazza Montecitorio