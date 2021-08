Camera Commercio Umbria, Cesca e Tattini entrano in Giunta

I due imprenditori sono stati eletti nella Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria presieduta dall’ingegnere Giorgio Mencaroni

L’imprenditore folignate Renato Cesca e quello spoletino Andrea Tattini sono stati eletti nella Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria presieduta dall’ingegnere Giorgio Mencaroni.

Per quanto riguarda Tattini è la prima volta, nella pluridecennale storia della Camera, prima provinciale, oggi regionale, che uno spoletino entra a far parte del board di Via Cacciatori delle Alpi a Perugia.

Insieme a Tattini il Consiglio direttivo ha eletto anche Renato Cesca, presidente di CNA Umbria fino allo scorso 19 luglio quando ha passato il testimone a Michele Carloni. L’elezione dei due nuovi consiglieri è avvenuta nei giorni scorsi.

51 anni, presidente di CentroFidi (intermediario finanziario, vigilato da Banca d’Italia, specializzato nel rilascio di garanzie in favore delle banche e a sostegno delle PMI con 28 filiali sul territorio nazionale) Andrea Tattini faceva già parte del Consiglio della CCIAA. Ora la nomina nel Cda per sostituire il consigliere Roberto Palazzetti.

Renato Cesca, 66 anni, titolare della Ncm, impresa meccanica specializzata nel settore energetico e aeronautico nonché presidente della HtcHigh Technology Center prende invece il posto di Roberto Giannangeli. Il nuovo board è quindi composto da Giorgio Mencaroni, Giampaolo Farchioni, Mauro Franceschini, Gian Luigi Angelantoni, Chiara Pucciarini, Andrea Tattini, Renato Cesca e Carlo Di Somma.

