Cambio Festival presenta il programma della winter edition 2025 - Tuttoggi.info

L’attesa è finalmente terminata e, come anticipato questa estate, il 2025 vede il debutto dell’edizione winter di Cambio Festival, quattro serate in tre mesi, dal 22 novembre al 22 febbraio, tra Perugia e Assisi, grazie alle collaborazioni con la Città di Assisi, il Piccolo Teatro degli Instabili e l’Urban. “Dopo l’annullamento di alcune date estive causa maltempo – spiegano dall’associazione culturale Ponte Levatoio, che da sempre organizza la manifestazione – abbiamo scelto di recuperare le due date agostane e anche di organizzare un evento sotto Natale, uno dei periodi più significativi per Assisi, e di tornare ad aprirci ad altre forme dell’arte, come il teatro”.



Dopo il primo appuntamento del 22 novembre all’Urban di Perugia, il 21 dicembre alle ore 21.00 Cambio Festival sale per la prima volta sul palco del Teatro Lyrick con “Amii Stewart and Alessandro Quarta 5et – The Voice & The Violin”. Protagonisti della serata (biglietti disponibili su Ticket Italia) due artisti di caratura internazionale: Stewart, icona mondiale della musica soul e disco, e Quarta, violinista e compositore tra i più apprezzati della scena contemporanea, più volte ospite di Cambio Festival che interpreta con il suo quartetto le canzoni più belle rese famose nel mondo da una delle voci più amate, quella di Amii Stewart; ed è proprio Stewart a interpretarle nello stile di Quarta, con il suo sound e il suo violino ormai inconfondibile, sensuale, passionale.

Insieme daranno vita ad un concerto pieno di Eros, Passione, Sensualità ed Eleganza. Nel libretto della serata, splendidamente arrangiate da Quarta con le musiche di Morricone, il blues di Diana Washington e Billie Holiday, il Piazzolla dello stesso Quarta che ha conquistato tutte le platee mondiali come l’Arena di Verona e L’arena di Taormina, e i brani che hanno reso Famosa nel mondo Amii Stewart come “Knock in Wood” “Friends” oppure Morricone con “Il Deserto del Sahara” “C’era una volta in America” e tanto altro. Alla serata parteciperanno anche Giuseppe Magagnino, pianoforte; Cristian Martina, batteria; Michele Colaci, contrabbasso; Franco Chirivì, chitarra.

Il 2026 della winter edition di Cambio Festival prosegue nel segno di una doppia data in collaborazione con il “Piccolo Teatro degli Instabili”: appuntamento il 18 gennaio alle ore 21.00 con Antonio Rezza e il suo Pitecus (ingresso 20 euro, gratuito per gli under 18). Nello spettacolo scritto a quattro mani con Flavia Mastrella, Rezza porta in scena uno dei capolavori del suo teatro comico e irriverente. Pitecus racconta storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato: stracci di realtà si susseguono senza filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici e aggressivi anche argomenti delicati. I quadri di scena sono un’operazione di arte applicata alla drammaturgia, un linguaggio figurativo che mischia colori, forme, movimento e parole. I personaggi sono brutti somaticamente ed interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. Parlano un dialetto misto, sono molto colorati si muovono nervosi e, attraverso la recitazione, assumono forme mitiche e caricaturali, quasi fumettistiche.



Infine, il 22 febbraio alle ore 21, sempre al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, è infine la volta di Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence (ingresso 15 euro, gratuito under 18). Disco di esordio del contrabbassista Matteo Chimenti, è un progetto in cui le influenze musicali condivise germogliano e si trasformano in materiale nuovo, in cui improvvisazione e scrittura musicale si fondono in un unico flusso. Il sestetto, espressione di una nuova scena di grande vivacità e di cui si sentirà parlare, volge una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale. Insieme a Chimenti, Francesco Giustini, tromba; Lorenzo Bisogno, sax tenore; Massimo Morganti, trombone; Daniele del Gobbo, pianoforte; Matteo Chimenti, contrabbasso e Lorenzo Tucci, batteria.



Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 Winter sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, di Pegaso 2000, ACTON, Fineco Bank, F.lli Baldini Srl, BCC Banca Centro e molti altri sponsor; e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Si possono acquistare i biglietti dal sito www.cambiofestival.it sul circuito Ticket Italia – e, solo per gli spettacoli in collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili, su Liveticket. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival