Cambio Festival 2025 chiude con una doppia data in trasferta a Villa Fidelia di Spello - Tuttoggi.info

Cambio Festival 2025 chiude con una doppia data in trasferta a Villa Fidelia di Spello

Redazione

Cambio Festival 2025 chiude con una doppia data in trasferta a Villa Fidelia di Spello

Lun, 18/08/2025 - 16:21

Dopo l’anteprima da tutto esaurito con e le quattro date tutte sold out al Castello dei Figli di Cambio, Cambio Festival 2025 è pronto alle ultime due date a Spello, in programma il 29 dalle 19 e il 30 agosto dalle 21.30 a Villa Fidelia. I biglietti costano in entrambi i casi 15 euro, con ingresso gratuito per gli under 18.


Si parte il 29 agosto con TrioRox ft Gianluca Petrella in Moods:TrioRox è un progetto di Giovanni Guidi (piano e tastiere), Joe Rehmer (basso e synth) e Dj Rocca (elettronica). Guidi, enfant prodige del piano Jazz, ha pubblicato diversi album per la prestigiosa etichetta ECM, e collaborato con i migliori musicisti jazz ed elettronici; DJ Rocca (Luca Roccatagliati) è un Dj e musicista attivo dagli anni ‘90, che ha pubblicato quindici album; Petrella è un vanto per la scena Jazz (e non solo) italiana e le sue collaborazioni vanno da Jovanotti a Pat Metheny, da Ricardo Villalobos a Carla Bley. Prima e dopo il concerto anche Cambio Dj Team (Cap – Franco B – Max P), al quale si aggiunge Stefano Tucci; ci sarà un’aerea di food e drink per l’occasione.

Il 30 agosto è la volta di Matteo Chimenti Sextet con Seeds of Influence. Disco di esordio del contrabbassista Matteo Chimenti, è un progetto in cui le influenze musicali condivise germogliano e si trasformano in materiale nuovo, in cui improvvisazione e scrittura musicale si fondono in un unico flusso. Il sestetto, espressione di una nuova scena di grande vivacità e di cui si sentirà parlare, volge una riflessione sui modi in cui la collaborazione diventa a sua volta reciproca influenza, e su come questa può trasformarsi in una nuova poetica musicale. Insieme a Chimenti, Francesco Giustini, tromba; Lorenzo Bisogno, sax tenore; Massimo Morganti, trombone; Daniele del Gobbo, pianoforte; Matteo Chimenti, contrabbasso e Lorenzo Tucci, batteria. Anche in questo caso è prevista un’area ristoro con food e drink.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, del Comune di Spello, e di Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank; e con il patrocinio della Provincia di Perugia e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Si possono acquistare i biglietti dal sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival

