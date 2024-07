Cambio al vertice di Farma Service Centro Italia: Claudia Pimpinelli nuova presidente - Tuttoggi.info

Cambio al vertice di Farma Service Centro Italia, la società di servizi costituita nel 1992 da Federfarma Perugia, Federfarma Terni, Federfarma Umbria.

Per tanti anni guidata dal dott. Augusto Luciani, la struttura che è arrivata ad impiegare negli anni oltre 40 dipendenti e che si pone come partner delle farmacie fornendo loro un supporto completo ed efficiente per ogni esigenza, ha una nuova presidente, la dott.ssa Claudia Pimpinelli, titolare di farmacia ad Agello ed un nuovo consiglio di amministrazione.

Farma Service Centro Italia è un’azienda particolarmente strategica, vanta un servizio di tariffazione e notulazione ricette che è stato uno dei primi ad essere fondato in Italia, quindi un corposo ufficio contabilità che si avvale non solo di dipendenti ma anche di consulenti esperti in ambito fiscale, ed anche dell’ufficio sicurezza, formazione e privacy in grado di assistere la farmacia in ambiti particolarmente delicati, che presuppongono competenza e continui aggiornamenti.

“Ringrazio i consiglieri per la fiducia. Questa azienda vanta delle professionalità importanti – dichiara la neo presidente Pimpinelli -. Come tanti settori, anche quello delle farmacie sta cambiando velocemente, per questo bisogna accettare nuove sfide, proiettarsi in avanti, senza perdere di vista i capisaldi della nostra tradizione. So che è una bella responsabilità succedere al dott. Luciani, per tanti anni guida dell’azienda; contiamo sull’affiatamento del gruppo, sull’attaccamento alla struttura sempre dimostrato da dipendenti e collaboratori, per raggiungere dei risultati importanti”. Il nuovo consiglio di amministrazione di Farma Service Centro Italia è così composto: presidente Claudia Pimpinelli, vice presidente Stefano Monicchi, amministratore delegato Gianluca Ceccarelli, consiglieri: Carlo Bondi, Francesco Brutti, Gian Paolo Caldari, Giuseppe Cenci, Mario Dragoni, Francesco Rustichelli.