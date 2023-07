Calvi Festival, da agosto l'VIII edizione con 33 eventi - Tuttoggi.info

“Qualità è la parola chiave del Festival sin dalla prima edizione del 2016”.

Inizierà il 1 agosto l’ottava edizione del Calvi Festival: 33 eventi, fino al 2 settembre, fra teatro, cinema, musica e arte.

“Qualità è la parola chiave del Festival sin dalla prima edizione del 2016”, dichiara Francesco Verdinelli, ideatore e direttore artistico di Calvi Festival.

Calvi Cinema

Ad aprire il Festival, il 1° agosto, sarà Calvi Cinema, con la proiezione del film “Grazie ragazzi” (2023) di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco. La rassegna, a cura dell’Associazione Viatores Umbro Sabini, mira a offrire spunti per una riflessione attraverso i diversi registri della commedia, dell’animazione, del dramma sociale. A seguire, il 2 agosto, verrà proiettato “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (2019) di Lorenzo Mattotti, film d’animazione tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il 9 agosto, invece, la proiezione di “Tutto quello che vuoi”, di Francesco Bruni, con Giuliano Montaldo e Andrea Carpenzano.

Calvi Teatro

Il 3 agosto prenderà il via Calvi Teatro, con uno dei drammi classici di maggior rilievo: “Persiani” di Eschilo. Il 4 agosto un’irresistibile commedia: “Io per te come un paracarro”, di e con Daniele Parisi. L’11 agosto il cartellone proseguirà con “Roma Napoli …andata e ritorno”, con Antonello Fassari e Gino Auriuso. Il giorno di ferragosto salirà sul palco Paolo Triestino per interpretare la commedia “Guanti bianchi”, di Edoardo Erba, liberamente ispirato a “L’arte spiegata ai truzzi” di Paola Guagliumi.

Il 17 agosto, poi, “Il profeta scorretto Giorgio Gaber”, un omaggio straordinario a un personaggio della cultura italiana dello scorso secolo. Il 24 agosto “L’Avaro” di Plauto, nella versione di Roberto Lerici, per la regia di Carlo Emilio Lerici. L’ultimo appuntamento teatrale, il 1° settembre, “Quel mattino d’aprile”, scritto, diretto e interpretato da Germano Rubbi, con Amedeo Carlo Capitanelli, Fabrizio Bordignon e Gisella Celentano, sulla strage di quindici innocenti avvenuta a Calvi dell’Umbria tra il 12 e il 13 aprile del 1944 da parte delle SS.

Calvi Musica

Il 6 agosto aprirà Calvi Musica, il concerto del Trio CBP – Contemporary Blues Project. Il 13 agosto serata d’eccezione con il concerto di Rita Marcotulli, compositrice e pianista italiana di musica jazz, protagonista della scena musicale internazionale. Il 20 agosto, ancora, “Favete Linguis” presenterà “Cetra una volta”, con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Cristiana Polegri (sax e voce), un omaggio al famoso Quartetto Cetra che tra gli anni ’50 e gli anni ’60 fece conoscere opere letterarie importantissime con straordinarie rivisitazioni musicali.

Calvi Incontri

Dall’8 agosto, invece, Calvi Incontri. Gian Lorenzo Bernini e il “teatro di palazzo” saranno al centro della serata del 14 agosto. Nicola Fano e Pino Milani analizzeranno il testo di Gian Lorenzo Bernini “I segreti del signor Graziano”. Il 23 agosto, nel Teatro dei Giardini del Monastero, “Una notte d’estate un AI mi ha detto”.

Calvi Arte

L’evento Calvi Arte sarà inaugurato il 5 agosto, nel foyer del Teatro del Monastero, dall’esposizione collettiva “Chroma23, Le forme dei colori”.

A cura della Pro Loco

Infine, a cura della Pro Loco di Calvi dell’Umbria: il 12 agosto “La notte del Labirinto”, uno spettacolo itinerante per i vicoli e le piazze del paese con giocoleria, musica, danza, pittura, scultura, teatro e tanto altro; il 16 agosto “Il Palio degli Alfieri”; il 19 agosto “La giornata dell’Avis e del donatore”; il 25, il 26 e il 27 agosto, nell’area dei Campi Sportivi, Oktoberfest, la “Festa della Birra” in collaborazione con la città gemellata di Peiting; il 26 e il 27 agosto “Tra Pomi e Fiori”, la mostra mercato di florovivaistica, botanica, pittura e artigianato.