Calvario E45, dopo quasi 4 mesi riapre uscita Castello Sud ma…chiude Promano - Tuttoggi.info

Novità importanti sulla E45 tra Umbertide e Città di Castello, dove sono in corso i lavori di risanamento della strada, dei cavalcavia e pure del viadotto Tevere I.

Da sabato 12 ottobre – dopo quasi 4 mesi di interdizione (era il 20 giugno scorso) – sarà finalmente riaperta la rampa di uscita dello svincolo di Città di Castello Sud in direzione Cesena. Resterà invece ancora provvisoriamente chiusa la rampa di ingresso (direzione Perugia) la cui riapertura è prevista entro fine ottobre.

Per consentire l’avanzamento dei lavori, invece, a partire da lunedì 14 ottobre sarà invece provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Promano per chi viaggia in direzione Cesena.

Nella seconda metà di ottobre – una volta riaperto l’ingresso di Città di Castello Sud – sarà chiuso l’ingresso dello svincolo di Promano, sempre in direzione Cesena. Il completamento di questa fase è previsto per fine novembre.

Da mercoledì 16 ottobre sarà inoltre riaperta la rampa di ingresso dello svincolo di Montone. Le date indicate potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo.