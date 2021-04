Lavori di Umbra Acque, cali di pressione acqua a Città della Pieve lunedì - Tuttoggi

Il disagio annunciato da Umbra Acque, a causa di lavori programmati finalizzati alla sanificazione ordinaria del Serbatoio Mercato Coperto

UMBRA ACQUE S.p.A., informa gli utenti interessati che a causa di lavori programmati finalizzati alla sanificazione ordinaria del Serbatoio Mercato Coperto a Città della Pieve, dalle ore 12:00 alle 20:00 di lunedì 26 aprile 2021 potrebbero verificarsi cali localizzati di pressione alle utenze nelle zone più alte del centro storico.

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445