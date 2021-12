CalendEsercito 2022: 12 mesi per raccontare l’aiuto alle popolazioni

Il Calendario presentato anche a Perugia, dove l'Esercito è stato presente con l'ospedale da campo durante le fasi più critiche della pandemia

Presentato il “CalendEsercito 2022”. Anche a Perugia, dove tra l’altro l’Esercito, nel corso dell’ultimo anno, è giunto in soccorso della popolazione con l’allestimento dell’ospedale da campo per fronteggiare la pandemia. E in Umbria, in generale, l’Esercito ha svolto attività di grande aiuto alle popolazioni terremotate e interventi di bonifica di ordigni bellici.

L’obiettivo del Calendario è proprio quella di testimoniare le competenze dei soldati e il loro lavoro in Italia e all’estero.

Il calendario illustra mensilmente le competenze e le risorse dell’Esercito per la sicurezza del cittadino, sia nelle varie fasi appunto della pandemia, sia nei principali interventi che è stato chiamato a svolgere nel corso degli anni in occasione di calamità naturali e attività operative sul territorio nazionale.



Alla presentazione hanno partecipato il colonnello Vincenzo Nazzaro, che guida il Comando Umbria dell’Esercito, il tenente colonnello Vincenzo Parisi, capo ufficio comunicazione, e il maggiore Carmelo Vitale, ufficiale alla pubblica informazione.