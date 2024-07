Calendario venatorio Toscana, pressing per la tortora selvatica

La Cabina di regia della associazioni venatorie della Toscana (di cui fanno parte Arcicaccia, Enalcaccia, Libera Caccia e Italcaccia), come aveva già fatto Federcaccia, in pressing sulla Giunta regionale per inserire la tortora selvatica tra le specie cacciabili in preapertura nella stagione 2024/2025, insieme a tortora dal collare, piccione e storno. E per una quantità superiore ai 2.500 capi prospettati.

Invitando gli uffici regionali a proseguire “l’ottimo lavoro di questi anni” fatto sulla base, viene evidenziato, di “dati affidabili, elaborazioni puntuali e vittorie legali”. E di non affidarsi “a nuove fonti meno attendibili, che in altre regioni hanno condotto i cacciatori nel baratro dei ricorsi senza peraltro che siano state di grande aiuto per difendere i calendari venatori”. Chiaro riferimento, quest’ultimo, agli studi della memoria integrativa presentata da Federcaccia.