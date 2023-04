Calendario venatorio, preapertura il 2 settembre, cinghiale a ottobre

In Consulta la decisione di non introdurre variazioni | Data unica regionale per il cinghiale, il tesserino cartaceo resterà per due anni dopo l'introduzione di quello digitale

Non ci saranno novità per il Calendario venatorio dell’Umbria rispetto alla passata stagione. Visto che non c’era unanimità tra le associazioni venatorie rispetto ad alcune integrazioni sulle quali c’era comunque un’ampia convergenza, al termine della Consulta la Regione ha comunicato che provvederà ad approvare il Calendario venatorio come lo scorso anno, senza deroghe. Anche per mettersi a riparo da eventuali ricorsi al Tar delle associazioni ambientaliste.

Il 2 settembre preapertura con la tortora, sempre con un numero massimo di abbattimenti prefissato e conteggiato con la app che i cacciatori dovranno scaricare.