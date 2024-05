Calendario venatorio Piemonte, date: niente tortora, fino a 8 preaperture a corvidi e colombaccio

La scelta di non attendere un accordo generale tra Ministero dell'Ambiente e Regioni

Il Piemonte ha scelto di escludere la tortora selvatica dal proprio Calendario venatorio nel testo finale approvato, come auspicato dalla Commissione europea. Senza attendere che il nodo venga sciolto tra Ministero dell’Ambiente e Regioni o trovare un accodo come fatto nelle Marche.

Gli Atc potranno però autorizzare fino a 8 giornate (nelle date 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre) di preapertura a corvidi (cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia) e colombaccio, anticipando però la chiusura fissata al 30 gennaio per un periodo corrispondente.

L’apertura generale è fissata al 15 settembre. Ovviamente, su tutta l’attività venatoria c’è l’incognita legata a possibili focolai di Psa (peste suina africana).

Le date per specie

Allodola, coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: 2 ottobre – 30 novembre 2024;

Alzavola, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, folaga, fischione, gallinella d’acqua, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, minilepre (silvilago), volpe: 15 settembre 2024 – 30 gennaio 2025;

Beccaccia: 2 ottobre 2024 – 20 gennaio 2025;

Beccaccino: 15 settembre 2024 – 20 gennaio 2025;

Cesena: 2 ottobre 2024 – 30 gennaio 2025;

Coniglio selvatico, lepre: 15 settembre – 1° dicembre 2024;

Fagiano: 15 settembre – 30 novembre 2024 (30 dicembre in presenza di piani di prelievo);

Moretta: 2 novembre 2024 – 30 gennaio 2025;

Pernice rossa, starna: 15 settembre – 10 novembre 2024;

Quaglia: 15 settembre – 31 ottobre 2024;

Tordo bottaccio, tordo sassello: 2 ottobre 2024 – 12 gennaio 2025;



Camoscio:

maschi: 1 agosto – 15 dicembre 2024;

femmine e piccoli: 1° settembre – 15 dicembre 2024;



Capriolo in Atc:

maschi: 1 giugno – 15 luglio 2024; 15 agosto – 30 settembre 2024

femmine e piccoli: 1° gennaio – 15 marzo 2025



Capriolo nei Comprensori alpini

maschi: 1 giugno – 15 luglio, 15 agosto – 14 novembre 2024;

femmine e piccoli: 15 settembre – 15 dicembre 2024



Cervo in Atc

maschi classe I: 1-31 agosto 2024

maschi classe I e II: 2 ottobre 2024 – 15 marzo 2025

maschi classe III: 2 ottobre 2025 – 15 febbraio 2025

femmine e piccoli: 1° gennaio – 15 marzo 2025



Cervo nei Comprensori alpini

maschi classe I: 1 agosto – 15 settembre 2024

maschi: 16 ottobre – 23 dicembre 2024

femmine e piccoli: 16 ottobre – 23 dicembre 2024

Calendario venatorio Piemonte 2024-25

Questo il testo integrale del Calendario venatorio del Piemonte.

L’esercizio venatorio nella stagione 2023/2024, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti

alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) nelle giornate del 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 e 16 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi

Comitati di gestione, nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento

temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell’arco temporale massimo

previsto dall’art. 18, della L. 157/1992:

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;

b) specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre:

lepre comune, coniglio selvatico;

c) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:

minilepre;

d) specie cacciabili dal 17 settembre al 12 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai

Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa, starna;

e) specie cacciabili dal 17 settembre al 30 novembre:

fagiano;

il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 2 dicembre al 31 dicembre esclusivamente in base a

piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri

stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;

f) specie cacciabile dal 17 settembre al 30 ottobre:

quaglia

g) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:

germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d’acqua;

h) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

moretta

i) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:

beccaccino;

j) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:

beccaccia;

la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell’attività

venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza “ondata di gelo” previsto da ISPRA.

k) specie cacciabili dal 17 settembre 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da

appostamento temporaneo):

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre,

la caccia termina all’11 gennaio;

l) specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio (dal 1° gennaio al 10 gennaio esclusivamente da

appostamento temporaneo):

tordo bottaccio, tordo sassello;

m) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da

appostamento temporaneo):

cesena

n) specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre:

allodola;

o) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti

dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

p) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai

Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta

regionale, e approvati dalla stessa:

coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;

q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti

secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo

del cervo è consentito fino al 31 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nei quali è previsto

l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’Azienda, il periodo di

caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella

relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere

delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di

prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

Quanto detto a condizione che l’attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di

svernamento del camoscio.

NOTA:

dal 1° al 14 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica

l’assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti

disposizioni:

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;

tecniche di prelievo;

principi di balistica e norme di sicurezza.

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto

l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di

caccia ammesso per il daino maschio va dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe Periodo

Striati – Rossi – Maschi – Femmine 16 marzo 2023 – 14 marzo 2024

r) specie cacciabile dal 17 settembre al 17 dicembre, in forma di caccia programmata;

cinghiale

Per la specie minilepre (Silvilagus floridanus), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli

Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma

possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell’attività

venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepre gli ATC dovranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre

l’orario giornaliero posticipando di un’ora l’inizio e anticipando di un’ora la fine dell’orario consentito

dal calendario venatorio.

1.2. L’esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo,

ad eccezione di quello relativo alle specie:

ungulati in prelievo selettivo;

cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale;

minilepre, con l’ausilio di un solo cane da caccia di piccola taglia;

beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l’ausilio dei cani;

anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura; limitatamente ai terreni prossimi ai corsi

d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l’ausilio dei cani;

d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l’ausilio dei cani; anatidi dal 21 al 31 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;

fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e

di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione,

il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d),

fino al 13 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto

previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani

di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è

consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

25 capi di minilepre;

20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di

cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo

complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;

2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero

massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;

4

ALLEGATO A

b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del

piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero

per fagiano di monte e pernice bianca;

c) lepre comune: 5 capi annuali;

d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo

numerici, approvati dalla Giunta regionale;

e) fagiano: 30 capi annuali;

f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla

Giunta regionale.

2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di

capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi

bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35

folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d’acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie

colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia

settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

a) l’attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e

domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e

domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le

giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;

B) nei CA:

a) l’attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e

domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e

domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le

giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre

forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero

complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla

Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e

domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo

di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei

giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l’ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere

consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA.

I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata

del lunedì.

3.4. Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari di cui al punto 4); nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L’ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili –

arrotondati- desunti dall’Osservatorio Astrofisico di Torino: