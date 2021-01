Calendario venatorio, Loretoni: proroga per tutta la caccia vagante

E sui cinghiali Libera Caccia avverte: "Abbattimenti al 30%, niente sanzioni né aumenti dei canoni Atc"

Prorogare il Calendario venatorio per tutta la caccia vagante alle specie consentite. E’ quanto chiede il presidente della Libera Caccia dell’Umbria, Lando Loretoni, con una lettera inviata all’assessore Roberto Morroni. Una missiva inviata a pochi giorni dalla seduta del Consiglio regionale in cui verrà discussa la proposta del consigliere Valerio Mancini di prorogare il Calendario venatorio in Umbria per la specie cinghiale al 31 gennaio e per le specie cosiddette opportuniste al 10 febbraio.

Cinghiali, un terzo degli abbattimenti causa Covid

Quanto al tema cinghiali, Loretoni, ricorda che a seguito dei provvedimenti restrittivi conseguenti l’emergenza Covid, ad oggi le squadre sono circa al 30-35% dei rispettivi piani di abbattimento.

“E’ necessario quindi un ulteriore sforzo da parte di questa Amministrazione – scrive Loretoni a Morroni – affinché venga data la possibilità alle squadre cinghialiste e ai singoli di estendere gli interventi sulla specie cinghiale e anche ai prelievi occasionali. Provvedimento che pur non riuscendo a raggiungere il target prefissato di cinghiali abbattuti, almeno consentirebbe di assottigliare il gap creatosi”.

Loretoni: “No sanzioni, né aumenti canoni Atc”

Loretoni avverte che qualora verranno applicate sanzioni di ogni tipo per il mancato raggiungimento delle quote di capi abbattuti o contribuzioni sugli inevitabili aumenti dei danni lamentati dagli agricoltori, l’Associazione Nazionale Libera Caccia agirà in tutte le sedi opportune per tutelare i cacciatori, soci e non. Né sia questo il pretesto per aumentare i canoni degli Atc.

La proposta: spostamenti libero dei cacciatori vaganti

Ma più in generale, viste le forti limitazioni subite al Calendario venatorio a causa della pandemia Covid, per la Libera Caccia dell’Umbria sarebbe bene estendere la possibilità a tutti i cacciatori di praticare la caccia vagante con libero spostamento su tutto il territorio di competenza per le specie consentite.

“Un provvedimento – conclude Loretoni – che consentirebbe ai cacciatori di recuperare almeno in parte le tante giornate di caccia perse”.