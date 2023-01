Calendario venatorio, il Tar respinge il ricorso degli animalisti

Dopo il rinvio dell’inizio della stagione venatoria, proprio a seguito del ricorso, salve dunque le date per le chiusure definite nel Calendario venatorio. In sostanza, per il Tar la Regione Umbria, rispetto alle indicazioni – non vincolanti – di Ispra, ha adeguatamente motivato la scelta delle date per cacciare le singole specie.

Per il Tar, infine, la peculiarità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese tra le parti.