Calendario venatorio, Confavi non ci sta: “Ritardi passati? Non per colpa dei cacciatori”

Gunnella chiede all'assessore Morroni il rispetto della legge: il Calendario va pubblicato entro il 15 giugno

Calendario venatorio, Confavi Umbria non ci sta. Il presidente Sergio Gunella, alla vigilia dell’incontro della Consulta per definire le eventuali modifiche al Calendario venatorio, ricorda che le Regioni, per legge, devono pubblicare il testo entro il 15 giugno. E quindi il rischio ritardi e ricorsi ambientalisti non deve limitare il dibattito e le istanze dei cacciatori. Ai quali non devono essere imputati eventuali ritardi.

“Il ritardo della pubblicazione del Calendario, pur se indicato nei tempi empirici voluti dalla normativa nazionale – sottolinea Gunnella rivolgendosi all’assessore Morroni – in questa Amministrazione è ormai una consuetudine assodata. Soltanto la mia raccomandata/esposto dell’ormai lontano 16 giugno 2010 indusse l’ex presidente Marini a rispettare la data del 15 giugno negli anni a seguire. Perlomeno fino al 2020, data del passaggio delle consegne istituzionali ad altra Amministrazione: la vostra. A questo punto, confidando nel ‘cambiamento’ promesso dai nuovi inquilini di Palazzo Broletto e preso da stanchezza, lasciai perdere le raccomandate. Ma fatalmente, il Calendario venatico ricadde un’altra volta nel fosso”.