Calendario Serie A, sorteggio e prime date: terza giornata con triplo big match - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – I primi big match della Serie A alla terza giornata, nel fine settimana del 1° settembre e saranno Juventus-Roma, Inter-Atalanta e Lazio-Milan.

Grande sfida, quindi, alla quinta giornata, in programma il 22 settembre, con il derby della Madonnina tra Inter e Milan a San Siro e Juventus-Napoli all’Allianz Stadium di Torino. Big match anche nell’ottava giornata, in programma il 20 ottobre saranno Juventus-Lazio e Roma-Inter.

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si giocherà alla nona giornata in programma il 27 ottobre. Si giocherà invece in occasione della 12/a giornata, in programma il 10 novembre, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Nello stesso turno altro big match tra Inter e Napoli.