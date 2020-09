Calendari serie C, esordio in casa per le 3 umbre | Derby Perugia-Gubbio il 22 novembre - Tuttoggi

Anche in serie C si torna a parlare di calcio giocato. Sono usciti oggi, infatti, i calendari dei vari gironi, che vedranno tre umbre protagoniste, Perugia e Gubbio nel girone B e Ternana nel girone C.

La prima giornata

Nella prima di campionato, prevista per domenica 27 settembre, i Grifoni esordiranno tra le mura amiche del “Curi” contro il Fano. Anche i rossoblu di mister Torrente se la giocheranno in casa, al “Barbetti” con il Modena. Nel girone C, invece, la Ternana se la vedrà con la Viterbese al “Liberati”.

Il derby

Quest’anni, dunque, niente Perugia-Ternana, ma nel girone B torna comunque un derby molto sentito, quello tra Grifo e Gubbio, che all’andata si disputerà al “Curi” il 22 novembre.

Big match

Il Perugia, nella seconda giornata (4 ottobre), affronterà subito l’Arezzo, storica rivale “confinante” mentre la Ternana, alla 3^ (7 ottobre) ospiterà la big Palermo. Questi i calendari completi di Perugia, Gubbio e Ternana.