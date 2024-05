ROMA (ITALPRESS) – “Sul Pnrr non c’è stata nessuna trattativa, le trattative sono state solo su cosa fare con il Pnrr. Gli importi erano decisi sulla base di parametri oggettivi. Dal M5S ne vanno orgogliosi perché raccontano un sacco di cazzate, come per il superbonus, il più grande buco di bilancio della storia della seconda Repubblica”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro con la Cna.

