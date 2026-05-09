Calenda "Nascita Stati Uniti d'Europa nel giro di 5 anni o diventeremo vassalli" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Rubio non decide la politica estera americana, che è decisa da Vance e da Trump. Entrambi vogliono che l’Europa finisca. O noi ci mettiamo in testa che i prossimi 4-5 anni sono gli anni in cui devono nascere gli Stati Uniti d’Europa, oppure diventeremo dei vassalli, chi della Russia, chi dell’America”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento a Milano, in piazza San Fedele, in occasione della nascita di AtenEU, piattaforma che connetterà studenti e associazioni europeiste.E sulla legge elettorale poi ha aggiunto: “Penso sia proprio una cosa molto intelligente parlare di legge elettorale mentre l’inflazione supererà il 3% e il potere d’acquisto dei salari diminuirà di un ulteriore 3%… È il modo in cui riusciremo a mandare a votare meno del 30% degli italiani”.

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