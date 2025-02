Calenda, "incursione" all'assemblea del Pd a Napoli - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Antonio Misiani, responsabile Economia e finanze, imprese e infrastrutture del PD, accoglie Carlo Calenda alla direzione provinciale del PD Napoli che si è tenuta all’hotel Ramada, a Napoli, nella sala adiacente all’incontro organizzato da Azione con iscritti, simpatizzanti e cittadini. “Io ho già dato”, ha affermato scherzando Calenda varcando l’ingresso.“Salutiamo il senatore”, lo ha accolto Misiani. “Da qualche parte ho ancora la tessera”, ha spiegato il leader di Azione, che dopo un abbraccio con Misiani ha preso la parola per un breve saluto. “Io non volevo disturbarvi, volevo solo augurarvi buon lavoro. Misiani è una delle pochissime persone in Parlamento che capisce qualcosa di industria. Ogni tanto dice qualche sciocchezza sul nucleare, ma lo fa per ragioni di coalizione. Non perché ci crede. Ma vi giuro che è una delle persone più competenti sulle industrie, una delle pochissime che ci sono in parlamento. L’unico problema, ma magari prima o poi lo risolve, è che è iscritto al Pd…”.

xm9/sat/gtr